Wilco Viets neergestoken in Putten

Foto: Omroep Gelderland

PUTTEN - Wilco Viets, één van de twee ten onrechte veroordeelde mannen in de Puttense moordzaak, is vrijdagavond zwaargewond geraakt bij de steekpartij in Putten. Dat melden Peter R. de Vries en Anja du Bois, de vrouw van Herman du Bois.

Bij die steekpartij aan de Brinkstraat in Putten loste de politie waarschuwingsschoten. Een man en vrouw werden aangehouden. Volgens De Vries is er geen verband tussen de steekpartij en de Puttense moordzaak. De politie wil en kan niet bevestigen of het inderdaad om Viets gaat. 'Wij noemen nooit een naam van een slachtoffer', aldus een woordvoerder. Volgens De Vries is Viets tien keer gestoken toen hij een Poolse man wilde helpen. Bij het politiebureau zou de man in razernij zijn ontstoken. Ook zou hij hebben geprobeerd de dochter van Viets aan te vallen, maar op dat moment kwam er een politieauto aanrijden. De Vries meldt dat het slachtoffer inmiddels is geopereerd en buiten levensgevaar verkeert. Op vijf plekken in Putten wordt onderzoek naar de zaak gedaan. Volgens onze verslaggever ter plaatse liggen die plekken niet allemaal bij elkaar in de buurt. De onderzoekslocaties zijn met linten afgezet. De politie brengt zaterdagochtend meer informatie naar buiten. Du Bois en Viets werden in 2002 na zeven jaar cel vrijgesproken voor de moord op Christel Ambrosius.