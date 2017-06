Anne Frankboom in Doesburg weer vernield door vandalen

DOESBURG - Opnieuw is de Anne Frankboom op het schoolplein van de Montessorischool in Doesburg het doelwit geworden van vandalen.

Een leraar van de school liet vrijdagavond aan Omroep Gelderland weten moedeloos te worden van het vandalisme. De school gaat aangifte doen bij de politie.

In maart van dit jaar was het ook al eens raak in Doesburg. Er kwam vervolgens een nieuwe boom op het schoolplein, waarmee het dus nu ook mis is gegaan.

Paardenkastanje

Het gaat in beide gevallen om 'nakomelingen' van de wereldberoemde Anne Frankboom. Dat was de bijnaam van een witte paardenkastanje die in de tuin van Het Achterhuis stond, waar Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog in haar dagboek schreef. Zij had vanuit het zolderraam van haar onderduikadres aan de Prinsengracht in Amsterdam uitzicht op de boom.

