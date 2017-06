CUIJK - Op het fietspad langs de Raamweg in het Brabantse Cuijk is vrijdagavond een 58-jarige man uit Nijmegen om het leven gekomen.

De man reed op een scooter en verloor de macht over het stuur. Hij slipte en overleed ter plaatse.

Aanvankelijk was niet duidelijk waardoor de man om het leven was gekomen. Aan het eind van de avond meldde de politie dat de man was geslipt.