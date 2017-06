Jasper Cillessen houdt de nul bij zegevierend Oranje

GROESBEEK - Met Jasper Cillessen op doel heeft Oranje vrijdagavond een keurige zege geboekt op Luxemburg in de WK-kwalificatie. Het werd 5-0 in de Rotterdamse Kuip.

Cillessen had weinig te doen tegen de voetbaldwerg. De doelman uit Groesbeek zal desondanks tevreden in zijn bed stappen vanavond. Het was vooraf allerminst zeker of hij wel in de basis zou staan. De strijd tussen de palen met Jeroen Zoet, doelman van PSV, werd echter in zijn voordeel beslecht.

Cillessen lijkt daarmee weer de eerste doelman van Oranje te zijn. De Groesbeker raakte zijn basisplaats kwijt nadat hij naar FC Barcelona verkaste. Bij de Spaanse topclub zit hij voornamelijk op de bank. De nieuwe bondscoach, Dick Advocaat, lijkt daar geen boodschap aan te hebben. Hij koos dus voor de Groesbeker.

Door de zege stijgt Oranje naar de derde plaats in de groep. Dat is nog één plek te laag om deel te mogen nemen aan de play-offs voor het WK. De achterstand op concurrenten Frankrijk en Zweden is nu drie punten.