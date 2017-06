De uittips van Esther: festivals, dweilorkesten en kijken naar kunst

ARNHEM - Je wilt er dit weekend lekker op uit, maar waar is er wat leuks te beleven? De redactie van UIT met Esther helpt je een handje. Een greep uit het aanbod.

Hanzefeesten

Dit weekend kun je in Doesburg terug gaan naar de middeleeuwen. Zaterdag vinden voor de negende keer de Doesburgse Hanzedagen in het karakteristieke centrum van de Hanzestad Doesburg plaats. Het thema van de dag is 'verbroedering'. Op diverse plekken in de stad zijn er activiteiten voor kinderen. Ook kun je kennismaken met oud-Hollandse spelen. De dag wordt afgesloten met een optocht van middeleeuwse figuranten.

website

Aaltjesdag

In Harderwijk kun je tot en met zondag volop genieten van de Aaltjesdagen. Het jaarlijkse meerdaagse festival in Harderwijk wordt sinds 1983 ieder tweede weekend van juni georganiseerd. Het festival geeft een mooi beeld van wat het stadje te bieden heeft op het gebied van toerisme, cultuur, historie en ontspanning. Jaarlijks komen er zo'n 50.000 bezoekers.

website

Bemmelse Dweildag

Op zondag trilt Bemmel op haar grondvesten. Ruim 1000 muzikanten in 70 dweilorkesten gaan voor de titel Nederlands Kampioen Dweilorkesten. Voorafgaand is er op de zaterdagavond een groot feest op het kerkplein in Bemmel.

website

Familiespektakel Winterswijk

Het centrum van Winterswijk wordt zondag ingericht als een groot festivalterrein. Het wordt één groot familiespektakel met muziek, entertainment, demonstraties, boerenleven, kunst, creativiteit en sporten.

website

Reurpop Ruurlo

Zowel zaterdag al zondag staat Ruurlo in het teken van Reurpop. Doelstelling van het festival is gezelligheid, saamhorigheid, originaliteit en laagdrempeligheid. Bijna tien jaar geleden organiseerde de jongerenvereniging Jong Gelre Ruurlo het feest voor het eerst omdat zij vonden dat er meer leven in de brouwerij moest komen. Kraantje Pappie treedt onder meer op.

website

Kunst in Renkum

Zaterdag en zondag is het één en al kunst in Renkum. Ateliers in de dorpen Heelsum, Doorwerth, Heveadorp en Oosterbeek openen hun deuren voor bezoekers. Ook in het gemeentehuis in Oosterbeek is er kunst te zien.

website