Viaduct over A50 bij Renkum twee weken deels dicht

WAGENINGEN - Het viaduct over de A50 bij Renkum is twee weken dicht richting het oosten. Verkeer vanuit Oosterbeek kan wel de A50 en Wageningen bereiken.

De afsluiting geldt met ingang van dit weekend. Verkeer dat vanuit Wageningen naar de A50 of Oosterbeek moet, kan omrijden via de Utrechtseweg in Renkum. Ter plaatse zijn omleidingen ingesteld.

De N225 wordt helemaal gerenoveerd tussen de aansluiting met de Diedenweg in Wageningen en het viaduct over de A50. Zo wordt op het hele stuk het asfalt vervangen. Het meeste werk wordt 's nachts gedaan. De renovatie duurt tot vrijdag 4 augustus.

