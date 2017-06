Beachvolleybalster Keizer voor even terug in het zand

DOETINCHEM - De Doetinchemse beachvolleybalster Sanne Keizer maakt komende week een tijdelijke rentree in het zand. De 32-jarige Keizer vormt bij het World Tour-toernooi in Den Haag een koppel met Madelein Meppelink.

Dat komt door een buikspierblessure van Sophie van Gestel, de vaste partner van Meppelink.

Sanne Keizer werd vijf keer Nederlands kampioen en pakte met Marleen van Iersel in 2012 in Scheveningen de Europese titel. Op de Olympische Spelen van 2012 in Londen eindigde de het koppel als negende. De Achterhoekse stopte eind 2013.