Postzegelvereniging stopt na honderd jaar: 'De oude garde stierf uit'

NIJMEGEN - De Nederlandse Vereniging Postzegelverzamelaars afdeling Nijmegen stopt na honderd jaar. Doordat het ledenaantal drastisch is geslonken, is de vereniging genoodzaakt te stoppen. Vrijdagmiddag is de laatste bijeenkomst gehouden in Nijmegen.

'We hebben in tachtig jaar bijna driehonderd leden gehad en op een gegeven moment is dat steeds minder geworden. Ook door sociale media is de aandacht voor filatelie afgenomen. Er kwamen geen nieuwe leden bij. Jongeren waren helemaal niet te vinden en de oude garde stierf uit en op een gegeven moment houdt het op', aldus voorzitter Jo Janssen.



Volgens Janssen waren er nog maar vijftien man over en heeft de vereniging besloten er een punt achter te zetten. 'Ik vind het jammer, want we hebben honderd jaar lol gemaakt. Daar komt nu helaas een eind aan', aldus de voorzitter.

