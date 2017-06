CULEMBORG - Het zat een fietsendief in Culemborg niet lekker, de fiets die hij vorige week had gepikt bij het station. En dus besloot hij vrijdag naar het politiebureau te gaan, met fiets en excuusbriefje.

'Het spijt me zeer dat ik u fiets gestolen heb. Ik heb er spijt van', staat er letterlijk op het briefje. En ook: 'Ik weet dat ik het niet goedpraat, maar ik heb er voorzichtig meegedaan.'

De politie is op zoek naar de eigenaar van het rijwiel. Of de zaak voor de dief nog gevolgen heeft, is niet duidelijk.

Foto: De teruggebrachte fiets