Zeldzaam valkruid groeit in de Achterhoek

Zeldzame valkruid groeit in Achterhoek

ARNHEM - In het natuurgebied Stelkampsveld bij Lochem groeit valkruid, ook wel wolverlei of arnica genoemd. Het plantje is zo zeldzaam dat Staatbosbeheer het beschermt met een speciale korf.

Het televisieprogramma BuitenGewoon maakte opnames van het gele bloempje, dat op de Nederlandse Rode Lijst van Planten staat als zeldzaam en zeer sterk afgenomen. Reden genoeg om het plantje te beschermen. Staatsbosbeheer hoopt dat het plantje zich door de bescherming kan handhaven tussen de dieren en zich mogelijk nog verder ontkiemd. Mensen mogen dit gebied niet betreden. Naast het Valkruid komen er nog veel meer zeldzame bloemen voor als de welriekende nachtorchis en de Spaanse ruiter. Het is een relatief nieuw natuurgebied in de gemeente Lochem. Twintig jaar geleden werd het omgevormd van boerenland naar natuurgebied. De welriekende nachtorchis

