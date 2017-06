Flinke operatie in Radboudumc: ruim 5500 medewerkers in het nieuw

NIJMEGEN - Geen kinderachtige operatie in het Nijmeegse Radboudumc: ruim 5500 medewerkers krijgen een nieuwe outfit. Het gaat om meer dan 35.000 kledingstukken.

Hoewel de medewerkers niet in versleten kleding rondliepen, zijn de nieuwe tenues hard nodig. Zo is de nieuwe dienstkleding duurzamer, comfortabeler, moderner en niet meer unisex. Daarvoor moest het draagcomfort van de kleding vooral voor de vrouwelijke medewerkers worden verbeterd.

Kleur geeft functie aan

De nieuwe kledinglijn maakt volgens het ziekenhuis ook een beter onderscheid tussen de verschillende medewerkers. Met name patiënten gaven aan dat graag te willen zien.

Facilitaire medewerkers krijgen bijvoorbeeld een blauw uniform, pedagogisch medewerkers een oranje uniform, terwijl zorgprofessionals een overwegend wit uniform hebben.

Duurzaam

Overigens is bij de aankoop niet over één nacht ijs gegaan. Tijdens het traject zijn onder meer draagtesten en wasproeven gedaan. Bij de productie is gebruikgemaakt van het vezel Tencel. Dat is een duurzaam product.

'In dit geval heeft een duurzame keuze, ook vanwege het aantal medewerkers dat de kleding gaat dragen, echt impact', zegt Cathy van Beek. Zij is bestuurder bij het ziekenhuis en onder meer verantwoordelijk voor duurzaamheid.

Dat het duurzame kleding is, is natuurlijk mooi. Maar de oude kleding gaat ook niet zomaar in de kliko. Er liggen verschillende opties om de vezels van de oude dienstkleding te recyclen. Daar wordt nog een knoop over doorgehakt.