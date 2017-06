Twee miljoen voor restauratie vijf monumentale gebouwen

ARNHEM - Vijf Gelderse monumentale gebouwen krijgen in totaal 1,8 miljoen euro van de provincie voor restauraties. Het gaat om kasteel Hackfort in Vorden, het Loenense kasteel Ter Horst, Huis te Bemmel, het Airborne Museum in Oosterbeek en landgoedboerderij De Nevelkamp op De Wiersse in Vorden.

De provincie stelt elk jaar zes miljoen euro beschikbaar voor de verbetering van erfgoed. Naar verwachting krijgen in juli nog 30 andere monumentale gebouwen een vergoeding voor restauratiewerkzaamheden.

'We zijn heel blij met de toekenning. Dit pand verdient het echt om weer in oude staat hersteld te worden', zegt Joep Retering Arntz, eigenaar van Huis te Bemmel. 'Het is een pareltje, midden in de dorpskern met een mooie tuin.'

Verbetering erfgoed

'Het is een uitdaging om het fantastische erfgoed in onze provincie in stand te houden en te verduurzamen, zodat er meer mensen van kunnen genieten, nu en in de toekomst', vertelt verantwoordelijk gedeputeerde Josan Meijers. 'Gelukkig zijn er veel initiatieven van betrokken eigenaren, waar we als provincie graag aan bijdragen.'