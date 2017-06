Pandapoep wordt papier in Loenen

LOENEN - Papier van pandapoep. Het wordt gemaakt in Loenen bij papierfabriek de Middelste Molen. De papierfabriek heeft kilo's poep van de reuzenpanda's Xing Ya en Wu Wen uit Ouwehands Dierenpark in Rhenen gekregen.

In principe kun je van elke zaaddragende plant papier maken, dus ook van de bamboe die door de twee panda's is verorberd. Bij de Middelste Molen, een monumentale papierfabriek langs het Apeldoorns Kanaal, kwamen de eerste vellen pandapapier van de machine.

De papierfabriek is momenteel nog een beetje aan het experimenteren. Tot nu toe is het pandapapier gemaakt van een pandapoep in combinatie met houtcellulose. Het streven is papier te maken dat voor honderd procent gemaakt is van de uitwerpselen van de reuzenpanda's uit Rhenen.

Kunstenaars

Overigens is het pandapapier niet geschikt om bijvoorbeeld op het werk in het kopieerapparaat te stoppen. Vooral kunstenaars zijn geïnteresseerd in het papier dat bijvoorbeeld wel geschikt is om lampenkappen mee te maken.

Verder is de papierfabriek nog met Ouwehands Dierenpark in gesprek om het papier weer terug te verkopen aan de dierentuin. Samen met leuke stempels van dieren zou het papier een prima artikel kunnen zijn in de souvenirwinkel van het park.