Man komt met quad in sloot terecht

DOORNENBURG - Een man is vrijdagmiddag met een quad in een sloot terechtgekomen. Dat gebeurde aan het begin van de middag, toen hij vanuit Doornenburg richting Angeren reed.

Het is niet bekend hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren. De man is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Het is niet bekend wat voor letsel hij heeft opgelopen.

De quad is afgesleept. Er waren, zo ver bekend, geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.