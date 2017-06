Achterhoeker zwemt in recordtijd van Gibraltar naar Marokko

GIBRALTAR - Roel van Beek uit 's-Heerenberg is vrijdag in een recordtijd van Gibraltar naar Marokko gezwommen. De Achterhoeker deed vier uur en elf minuten over de tocht. Het vorige Nederlandse record stond op vijf uur en acht minuten.

'Dit is echt geweldig. Het is zo'n mooi gevoel', vertelt Roel tegen Omroep Gelderland. 'Fysiek voel ik me ook goed. Alleen het laatste stuk was wel echt koud. Het water was onder de 16 graden.'

'Maar ik wist dat de finish in zicht was, dus beet ik er doorheen. Het is nu wel koud hoor', bibbert hij telefonisch vanaf een boot terug naar Gibraltar.

Eerste poging ging niet door

De Achterhoeker wilde eigenlijk maandag al een poging doen om het ongeveer veertien kilometer lange stuk over te steken. Het weer gooide toen roet in het eten.

Vrijdagochtend ging hij naar de kade van Gibraltar om te overleggen over het weer. Daar werd hem gezegd dat het kalm was, dus dat het nú de kans was om te vertrekken. Om 11.00 uur begon hij - tegelijkertijd met een Tsjechische vrouw - aan de overtocht.

'Gingen als een speer'

'We gingen meteen goed van start. Het eerste uur mochten we niet pauzeren in verband met de stroming. Dus we gingen als een speer, we zwommen 3,8 kilometer per uur.'

'Na twee uur had ik het lastig en trok de Tsjechische vrouw mij mee. Na 3,5 kilometer deed ik dat met haar. Die steun heeft wel geholpen om het record te verbreken.'

Nagenieten

Nu zit Roel op een boot terug naar Gibraltar. Zijn volgende uitdaging? 'Dat weet ik nu nog niet. Er zijn nog genoeg mooie uitdagingen op de wereld. Ik ga het nu eerst vieren. Een biertje, iets lekkers te eten. Gewoon nagenieten.'

Van Beek deed eerder twee pogingen om Het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland over te steken, maar die mislukten.

Zie ook: