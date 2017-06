Open doen of niet? De beste tips tegen babbeltrucs

ARNHEM - Nog dagelijks worden mensen, vaak ouderen, slachtoffer van babbeltrucs. Met gladde praatjes weten boeven een huis binnen te komen om daar vervolgens spullen of geld mee te nemen. Deze week was het raak in Tiel.

Simen Klok van de politie kon in De week van Gelderland niet precies zeggen hoe vaak mensen in Gelderland slachtoffer worden van een babbeltruc. 'Dat wordt niet als zodanig geregistreerd. Het is soms insluiping, soms oplichting en vaak ook diefstal. Maar de schatting is dat het gaat om zo'n 1000 gevallen per jaar.'

De gevolgen zijn vaak groot, want mensen worden beroofd en verliezen het vertrouwen in de mensheid. Ook het oudere echtpaar dat in Tiel sieraden kwijtraakte door hun eigen goedheid, is hevig ontdaan.

Gouden tips

Harry van Aalten van Unie KBO geeft voorlichting aan ouderen over hoe ze kunnen voorkomen dat hun goedheid wordt misbruikt'Het beste advies is ook het simpelste: hou die deur dicht. Wat heel erg helpt en wat ik mensen altijd adviseer is een kierstandhouder. Dat is zo'n ding waarmee je de deur op een kier houdt. Vraag altijd om legitimatie en probeer te achterhalen of iemand inderdaad bij het bedrijf werkt waarvoor hij of zij zegt te werken. Als er op rare tijdstippen wordt aangebeld kun je beter ook niet open doen.'

Van Aalten kent de meeste smoezen inmiddels wel. 'Een huilerig meisje dat vraagt om een glaasje water, mensen met autopech, het komt nog steeds veel voor. Ook zogenaamde thuiszorgmedewerkers of nieuwe buren die zich even komen voorstellen zijn veel gebruikte trucs.'