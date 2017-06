Kunstwerken veroveren IJssel; rivier in teken IJsselbiënnale

DOESBURG - Honderden meters aan roestvrijstalen buizen liggen langs de IJssel bij Olburgen. Nee, die zijn niet gedumpt. Kunstenaar Jasper Niens maakt er een indrukwekkend kunstwerk van. 'Je kunt er straks, met een beetje moeite, zelfs inklimmen en doorheen kruipen.'

De creatie van Jasper maakt deel uit van de IJsselbiënnale. Dat is een kunstmanifestatie op, bij en over de IJssel. 26 kunstenaars werken eraan mee. Ze leggen momenteel de laatste hand aan hun kunstwerk.

'De kunstwerken zijn speciaal gemaakt voor de plek waar ze staan', zegt Mieke Conijn van de Stichting IJsselbiënnale. 'Het was echt een hele klus om alles te organiseren, maar volgens mij komt het goed', lacht ze.

Kunstwerk van Jasper Niens. Foto: Omroep Gelderland

Klimaatverandering

De eerste editie van de IJsselbiënnale staat in het teken van klimaatveranderingen. De IJssel is de afgelopen jaren veranderd doordat er fysieke ingrepen zijn gedaan voor het project Ruimte voor de Rivier.

Door klimaatveranderingen is er vaker hoogwater en daar heeft de IJssel de afgelopen jaren ruimte voor gemaakt.

Water uit de IJssel in kunstwerk

De kunstwerken staan op bijzondere locaties in het landschap en de Hanzesteden. Zoals bij een steenfabriek, bij sluizen en in de uiterwaarden.

Ook Bouke Groen is druk bezig. Dat doet hij in de haven van Zutphen waar hij gebruikmaakt van het water uit de IJssel. 'Het kunstwerk heet Waagschaal. Als mensen hier op gaan staan, dan wordt er een pomp aangezet en die pomp haalt water uit de IJssel. Het water komt dan in deze gouden kolom terecht en dan beweeg je net als een weegschaal en sta je oog in oog met IJsselwater', legt hij uit.

Bouke Groen op zijn kunstwerk. Foto: Omroep Gelderland

115 activiteiten

De IJsselbiënnale wordt op 23 juni officieel geopend in Doesburg. Maar vanaf nu zijn de kunstwerken her en der al te zien. 'En er is meer', zegt Conijn. 'We hebben ook heel veel tentoonstellingen in musea in de buurt van de IJssel. En we hebben een oproep gedaan aan alle culturele instellingen. Uiteindelijk hebben we deze zomer 115 activiteiten.' Het hele programma is te vinden op de website van de IJsselbiënnale.

Het idee ontstond vijf jaar geleden al. Maar het hele proces kostte veel tijd. 'En ook de financiering was een probleem', zegt Conijn. De IJsselbiënnale moet een tweejaarlijks evenement worden.

'We hopen dat tot en met september heel veel mensen komen genieten van de kunst en van de IJssel. En ik hoop dat de kunstwereld positief reageert en het zou helemaal fantastisch zijn als het echt een project van de regio wordt en dat het over twee jaar inderdaad opnieuw georganiseerd kan worden.'