Dode gevonden bij zoektocht naar vermiste man

Foto: Roland Heitink

HEMMEN - In het water bij de ruïne van Kasteel Hemmen in Zetten is een overleden persoon ontdekt. De politie kon nog niet zeggen of het gaat om de vermiste man naar wie wordt gezocht. Onderzoek moet dat uitwijzen.

De 67-jarige man uit Heteren verliet zijn woning gisteren in zorgelijke gemoedstoestand en wordt sindsdien vermist. De man is mager, ongeveer 1.75 meter lang, heeft grijs stekelhaar. Hij droeg ten tijde van zijn verdwijning een rood/wit gestreepte polo, donkergrijze joggingbroek met een grijze streep, een donkerblauw vest met een grijze kraag en rode opdruk en een ritssluiting. Burgernetactie De politie en familieleden hebben donderdag ook al gezocht, maar zonder succes. Ook een burgernetactie leverde niets op. Vrijdagmiddag werden ook duikers en een politiehelikopter ingezet. Eerder was de inzet van de helikopter niet mogelijk in verband met de weersomstandigheden.