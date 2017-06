Opluchting na slangenroof: 'Ze wurgen vooral muisjes'

Foto: Pixabay

ARNHEM - Een koningspython, Afrikaanse huisslangen, boa constrictors en korenslangen: de buit van dieven die in de nacht van woensdag op donderdag toesloegen in Heteren is niet alledaags. Een kleine geruststelling voor wie nu bang is dat-ie niet veilig meer de deur uit kan: 'Zo héél gevaarlijk zijn de wurgslangen nu ook weer niet,' legt Mirjam Strijker van Terramania in Arnhem uit.

Bij Terramania in Arnhem weten ze alles van reptielen, en dus ook van slangen. 'Je hebt grofweg twee soorten slangen', vertelt ze, 'gifslangen en wurgslangen.' Waren er enkele tientallen van die eerste soort ontvreemd of ontsnapt, had Strijker zich misschien meer zorgen gemaakt. 'Maar wurgslangen zijn eigenlijk niet zo heel gevaarlijk, ze wurgen vooral muisjes.' Speelkameraadje voor kinderen Toch is ook een flinke boa constrictor geen geschikt speelkameraadje voor kleine kinderen. 'Als zo'n slang een kind eenmaal stevig vast heeft, kan het uiteindelijk toch nog flink misgaan. Maar die kans is gewoon niet zo groot.' Bovendien, denkt Strijker, is de kans zeer klein dat die slangen ontsnapt zijn of nog zullen ontsnappen. 'De dieven wisten duidelijk waar ze mee bezig waren. Welke malloot gaat er nu tientallen slangen stelen als hij er niets van afweet? Waarschijnlijk zijn ze al lang en breed naar het buitenland gebracht en worden ze daar snel verkocht.' Klein wereldje Strijker acht de kans klein dat de boa constrictors en de andere slangen in Nederland verhandeld worden. 'Het is een klein wereldje. Dus ook al zijn die slangen vrijwel nooit gechipt, je loopt al snel tegen de lamp als je op dit moment zo veel van dit soort specifieke beesten aan de man wilt brengen.' Alles bij elkaar kunnen de slangen wél een aardig bedragje opleveren. 'Een boa constrictor is minimaal honderd euro waard. En als het dier groot is en de kleurpatronen bijzonder zijn, dan kan het oplopen tot duizenden euro's. Koningspythons zijn in de regel iets goedkoper, maar een bijzonder mooi exemplaar kan ook zomaar over de duizend euro opleveren.'