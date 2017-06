Degradatie Achilles'29 definitief

GROESBEEK - Voetbalclub Achilles'29 uit Groesbeek heeft geen gelijk gekregen in het spoedappèl tegen voetbalbond KNVB. Dat blijkt uit de uitspraak van het gerechtshof vrijdag. Daarmee is de degradatie van de club naar de tweede divisie definitief.

Achilles'29 wilde dat de laatste wedstrijd van het seizoen overgespeeld zou worden. Vlak voor dat duel legde de KNVB een straf op van drie punten aftrek. Daardoor degradeerde de club al uit de eerste divisie en was de laatste wedstrijd niet meer van belang. Achilles'29 verloor die met 5-1 van Jong PSV.

Ook eisten de Groesbekers in het spoedappèl dat de beroepsprocedure rondom de straf onrechtmatig zou worden verklaard.

Standpunten

'De rechter kan ons standpunt begrijpen en vindt het ook redelijk', vertelt Achilles-voorzitter Harrie Derks. 'Maar dat geldt ook voor het standpunt van de KNVB. En die bepaalt het reglement en hoe dat geïnterpreteerd wordt.'

'We hadden alleen maar iets te winnen, niets te verliezen', vindt Derks. De club gaat nu weer in overleg met de voetbalbond. 'Er spelen allerlei zaken van afgelopen jaar. We hebben zondag al overleg gehad en hebben daarna de uitspraak van het spoedappèl afgewacht. We gaan nu snel verder om het af te wikkelen.'

'We concentreren ons op de toekomst. Ik verwacht eruit te komen met de KNVB', aldus Derks.