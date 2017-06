Maaiers maken sloten en kanalen weer pico bello in orde

APELDOORN - Om te voorkomen dat sloten en kanalen dichtgroeien, is het Waterschap Vallei en Veluwe gestart met het maaien van waterbodems en oevers. Het water moet genoeg ruimte hebben en kunnen stromen om wateroverlast tegen te gaan. In zes weken tijd worden duizenden kilometers gemaaid door het Waterschap.

Het waterschap is verantwoordelijkheid voor ruim tienduizend kilometer aan watergangen, waarvan het ruim drieduizend zelf onderhoudt. De rest is in particulier bezit, waarbij het waterschap controleert.

Vandaag zijn onder andere de sloten rond Wageningen gemaaid. Dat gebeurt met een speciale machine die de planten uit de sloten op de kant schept.

Niet te diep scheppen

'Je moet er wel even bij nadenken, he!' roept de bestuurder vanaf de maaimachine. 'Ik let op de plantjes en beestjes. Ik mag niet te diep scheppen, zodat je diertjes uit de bodem omhoog schept. Dat gaat allemaal niet vanzelf.' Het waterschap maait dan ook volgens de Wet Natuurbescherming.

Dit jaar zitten de sloten extra vol met planten. 'Dat komt door de zachte winter,' vertelt Guido Hendriks van het Waterschap Vallei en Veluwe. Maar niet alleen het warme weer heeft gezorgd voor overvloedige planten groei in de waterwegen. Ook de mens is schuld: 'We hebben nogal last van exoten in de sloten', aldus Hendriks.

Ook planten uit aquaria

Hendriks doelt daarmee op planten die eigenlijk niet in de sloot thuishoren, planten uit de tuin of aquaria van mensen. 'Die worden als het aquarium of de tuin te vol is in de sloot gegooid. Dan denken ze dan ben ik er mooi vanaf. Maar die buitenlandse planten hebben hier in Nederland hele goeie grond om op te groeien, dus dat woekert wel.'

Het maaien van zo'n 2200 kilometer gaat 6 weken duren.