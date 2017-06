Gemeente redt Voedselbank Wijchen

WIJCHEN - De gemeente Wijchen trekt de portemonnee en betaalt voortaan de volledige huur van het pand van de voedselbank. Dat heeft de gemeenteraad gisteravond besloten. Daarmee is voorkomen dat de voedselbank om zou vallen.

De gemeente had 10.000 euro op jaarbasis uitgetrokken voor de voedselbank, maar dat is niet toereikend om de huur van het pand te betalen. De huur voor het gebouw waaruit de voedselpakketten worden verspreid bedraagt 15.000 euro per jaar.

De voorzitter van de voedselbank, Dianne van Hoof, voorspelde eerder dit jaar dat als er niets zou gebeuren de voedselbank zelf in ernstige financiële problemen zou raken. Dat zou wel eens het einde kunnen betekenen van de hulp aan al die mensen die de dat zo hard nodig hebben.

Vraag blijft groeien

De gemeenteraad heeft het armoedebeleid nu zo aangepast dat de betaling van de huur geen probleem meer is. Voorzitter Dianne van Hoof: 'We zijn opgelucht dat de raad dit besloten heeft. We zijn nu uit de problemen.'

Niet alleen de vijfduizend euro die de voedselbank tekort kwam om de huur te betalen was het probleem. Ook het aantal mensen dat de voedselbank om hulp vraagt blijft maar groeien. Nu gaan er zo'n honderd pakketten per week de deur uit.

Meer geluk: ook een paar flinke donaties

En dat terwijl het aantal donaties aan de voedselbank al tijden juist daalt. Maar ook daar heeft de Wijchense voedselbank nu meer geluk. 'We hebben twee grote donaties gekregen', zegt Dianne van Hoof.

'Één van Caritas en één van kringloopwinkel Vraag en Aanbod. En ook Protestantse kerk De Schakel heet vijfhonderd euro gedoneerd. Heel fijn om te ervaren dat de gemeenschap ons zo'n warm hart toedraagt.'

