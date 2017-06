Achterhoeker start zwemtocht van Gibraltar naar Marokko

'S-HEERENBERG - Roel van Beek uit 's-Heerenberg is vrijdagochtend gestart met zijn poging om van Gibraltar naar Marokko te zwemmen. Dat melden zijn vader Jan-Pieter en zijn vriendin Jolijn Duiverman.

'Hij was op de kade om te overleggen over het weer. Er werd tegen hem gezegd dat het zeer kalm was, dus dat het nú de kans was om te vertrekken. Toen is hij rond 11.00 uur begonnen aan zijn oversteek', legt vader Jan-Pieter uit.

Tegelijkertijd is een Tsjechische vrouw vertrokken. Beide zwemmers maken de overtocht afzonderlijk van elkaar.

Weer

Achterhoeker Roel wilde eigenlijk maandag al beginnen met zijn poging om het ongeveer veertien kilometer lange stuk over te steken. Het weer gooide toen roet in het eten. Jan-Pieter: 'De omstandigheden zijn nu iets gunstiger. De golven zijn 'slechts' 30 tot 40 centimeter hoog. En er zijn windstoten tussen de 15 en 20 kilometer per uur.'

Snelste Nederlander

De snelste Nederlander deed de tocht ooit in vijf uur en acht minuten. Roel wil daar graag onder blijven. 'Maar gezien het weer lijkt het record halen lastig', besluit vader.

