In Putten levert netjes rijden geld op

PUTTEN - Omwonenden van de Beukenlaan in Putten hebben 480 euro verdiend door zich netjes aan de snelheid te houden. Het gaat om een proef in de gemeente om de verkeersveiligheid te vergroten.

Ter hoogte van de Beukenlaan/Parklaan heeft zes weken lang een matrixbord gehangen waarop de gereden snelheid werd getoond. Per week kon er maximaal 100 euro worden verdiend, mits 100 procent van de weggebruikers zich aan de maximumsnelheid houdt.

Wanneer 75 procent van de bestuurders zich aan de snelheid houdt, doet de gemeente 75 euro in de pot. Met een startbedrag van 50 euro kan een buurt in 6 weken tijd maximaal 650 euro verdienen door netjes te rijden.

Minder hardrijders

En het heeft effect. Reed in de eerste week nog 30% van de voertuigen te hard, aan het einde van de periode waren er dat nog 21%. In totaal reden in 6 weken 13.145 voertuigen langs het bord op de Beukenlaan. De initiatiefneemster van de Beukenlaan wil het geld gebruiken om de verkeersveiligheid in de Beukenlaan te verhogen.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

De komende maanden hangt het matrixbord nog op drie andere plaatsen in Putten. Te weten de Bosrand (tussen de Prins Bernhardlaan en Postweg), de Boekweitstraat en de Rimpelerweg/Mennestraat. Ook hier kan de buurt geld verdienen door zich aan de snelheid te houden.

Het verdiende bedrag mag de wijk besteden naar keuze. Het kan iets blijvends zijn voor in de openbare ruimte, zoals een speelelement of bankje, maar ook een buurtbarbecue.