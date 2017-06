Politie gaat geen dronken minderjarigen filmen in Apeldoorn

APELDOORN - De politie Apeldoorn is voorlopig niet van plan om dronken minderjarige jongeren te filmen. De SGP Apeldoorn pleitte daarvoor. Wanneer de minderjarigen de beelden later als onderdeel van hun straf terugkijken, zou dat volgens de SGP een positief effect hebben.

De SGP Apeldoorn had het college gevraagd of de politie en de gemeente open staan voor een proef, zoals in Amersfoort. Daar zijn de resultaten positief.

De politie Apeldoorn laat weten dat er op landelijk niveau wordt gekeken naar hoe de politie om moet gaan met het filmen met bodycams. In afwachting van de uitkomst worden er volgens de politie geen nieuwe initiatieven opgepakt. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van de SGP Apeldoorn.

De gemeente zegt de ideeën van de SGP mee te nemen in de evaluatie van het huidige Preventie en Handhavingsplan Alcohol en het nieuwe plan dat vanaf 2018 van kracht wordt.