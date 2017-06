Zieke Laura van Kaam: twee maanden stilte

DINXPERLO - Volgers en fans van zangeres Laura van Kaam uit Dinxperlo zullen het de komende twee maanden zonder nieuws over haar moeten doen. Van Kaam gaat in die periode een klinische behandeling ondergaan. Begin april werd de Achterhoekse zangeres opgenomen met een ernstige depressie.

Dat meldt Laura van Kaam op Twitter en Facebook. Daar schrijft ze ook dat de opname in april niet succesvol was. 'De maanden voor de acute opname ging het met de dag slechter en ook op de acute opnameafdeling konden ze me niet verder helpen. Ik was er slechter aan toe dan ooit tevoren'. Daarna is ze thuis door haar ouders verzorgd en dat ging erg goed, maar er moest volgens de zangeres wel een een nieuw plan komen. 'En dat plan start morgen (vrijdag red.).'

Ze kondigt aan dat de komende behandeling ervoor gaan zorgen dat een bepaalde karaktereigenschappen, zoals perfectionisme, positief gaat leren gebruiken. Verder wil ze de pijn, die haar is aangedaan, achter zich laten.

Laura van Kaam zegt de komende twee maanden stiller te zijn dan normaal op social media. Maar in hetzelfde bericht kondigt ze ook een avondvullende show aan op 10 november, waarvoor de kaarten inmiddels in de verkoop zijn gegaan.

Lees hieronder het hele bericht van Laura: