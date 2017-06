Tientallen exotische slangen gestolen

Een boa constrictor. Foto: Pixabay

HETEREN - Ziet u ergens een Afrikaanse huisslang of koningspython te koop staan? Neem dan contact op met de politie. Die is namelijk op zoek naar de dieven van tientallen exotische slangen in Heteren.

De diefstal vond plaats in de nacht van woensdag op donderdag. De daders zagen kans de dieren 's nachts uit hun hokken uit een schuur aan de Polderstraat te halen. Het gaat om onder andere boa constrictors, elaphe guttata's, Afrikaanse huisslangen en een koningspython. De eigenaar heeft donderdag aangifte gedaan van de diefstal. Te koop De politie sluit niet uit dat de slangen ergens te koop worden aangeboden. Ze onderzoekt de zaak en roept getuigen op te reageren. Zie ook: Top 9 exotische dieren in Gelderland