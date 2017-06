Vlaggen dinsdag halfstok voor de uitvaart van Romy

HOEVELAKEN - In Hoevelaken zijn diverse initiatieven om dinsdag zichtbaar steun te betuigen aan de nabestaanden van Romy. Het 14-jarige meisje wordt die dag begraven.

Uitvaartondernemer Wim van de Veen vraagt inwoners van Hoevelaken namens de familie om de vlag halfstok hangen. 'Verder zou ik het mooi vinden als alle profielfoto's op Facebook die nu op zwart staan dinsdag omgaan naar wit.' Dat schrijft Romy's school op Facebook.

'Ik wil dan even geen klanten'

Het bedrijf Sunreflex heeft aangekondigd de deuren te sluiten tijdens de uitvaart. 'Ik ken de familie niet persoonlijk, maar in Hoevelaken wordt enorm meegeleefd met de familie', zegt eigenaar Jacoliem Bos. 'Mijn zaak zit vlak bij de begraafplaats. Ik wil dan even geen klanten die af en aan rijden, uit respect voor de familie.' Bos heeft de ondernemersvereniging een e-mail gestuurd waarin ze andere ondernemers in het dorp oproept de vlaggen halfstok te hangen.

Romy werd vorige week dood gevonden in Achterveld. Een 14-jarige jongen uit Lunteren heeft bekend haar seksueel te hebben misbruikt en te hebben gedood.

