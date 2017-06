Verdachte doden man in Wageningen belde zelf politie

WAGENINGEN - De 21-jarige Wageninger die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een 54-jarige plaatsgenoot, belde zelf de politie. Dat bevestigt een politiewoordvoerder. De verdachte wordt vrijdag aan het einde van de middag voorgeleid. De rechter-commissaris bepaalt dan of zijn voorarrest wordt verlengd.

Het lichaam van het 54-jarige slachtoffer werd woensdag gevonden ter hoogte van de Gruttoweide in Wageningen. De politie meldde in eerste instantie dat de dode om het leven was gekomen bij snoeiwerkzaamheden, maar trok dat bericht later in.

Diezelfde dag werd de 21-jarige verdachte aangehouden op de Mondriaanlaan. De politie houdt rekening met een misdrijf. Wageningen bevestigde dat zowel het slachtoffer als de verdachte in opdracht van de gemeente werkte. Ze waren samen aan het werk aan de Gruttoweide.

'Rode zakdoek over hoofd'

Een getuige zag de dode man liggen. Volgens hem 'leek het wel alsof hij een rode zakdoek over zijn hoofd had', refererend aan de verminking van het slachtoffer. Over de aard van de verminking wilde de politiewoordvoerder niets zeggen. 'Daar doen wij geen uitspraken over.'

Het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag verricht vandaag sectie op het lichaam van het slachtoffer.

