Van Grootheest geïnstalleerd als burgemeester Culemborg

CULEMBORG - Gerdo van Grootheest is geïnstalleerd als burgemeester van Culemborg. Hij legde vrijdagmiddag ten overstaan van Commissaris van de Koning Clemens Cornielje de gelofte af.

Van Grootheest is 38 jaar en was de afgelopen tijd wethouder in Maastricht. De nieuwe burgemeester van Culemborg is lid van GroenLinks.

Autobranden

Culemborg had een nieuwe burgemeester nodig omdat Roland van Schelven in september met pensioen ging. Gerdo van Grootheest is inmiddels verhuisd naar zijn nieuwe stad, die hij bij zijn voordracht 'de mooiste gemeente van Gelderland' noemde.

In zijn welkomstrede refereerde Van Grootheest aan de (auto)branden die in Culemborg veelvuldig voorkomen. De nieuwe burgemeester kondigde aan vanaf de eerste dag aan het werk te gaan met de verbetering van de veiligheid in de stad.

