Wilde achtervolging door woonwijk eindigt in arrestatie

ZEVENAAR - De politie Zevenaar heeft na een lange en wilde achtervolging een 35-jarige man aangehouden op verdenking van autodiefstal. De achtervolging trok dwars door een woonwijk.

De automobilist werd in de nacht van donderdag op vrijdag gesignaleerd door agenten van de politie in Terborg, omdat de auto gestolen zou zijn. Onder de politiekorpsen in de regio is zijn signalement vervolgens verspreid, waarna de auto ook gezien werd door agenten in Braamt. Even laten ziet de politie van Zevenaar de auto over de Ringbaan-Oost rijden.

Woonwijk

De verdachte veroorzaakte op die weg bijna een aanrijding, waarop de politie de man een stopteken gaf. Daar gaf de automobilist geen gehoor aan, maar verhoogde zijn snelheid en reed een woonwijk in. De verdachte kon zijn voertuig echter niet onder controle houden, waardoor hij met zijn auto op een bult op de Lindenhof reed. Daarna reed hij een speeltuintje in, waar zijn auto vast zat kwam te zitten in het mulle zand.

Schade door achtervolging?

De bestuurder van de wagen vluchtte te voet. De agenten die hem achtervolgden, konden hem even later inrekenen. De politie vraagt mensen die schade hebben opgelopen door de Opel Corsa zich te melden bij de politie.