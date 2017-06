Initiatiefnemers moeten uitleg geven over 'IS-kooi'

De plek van de drilkooi. Foto: Omroep Gelderland

DOESBURG - De initiatiefnemers voor de terugkeer van een veelbesproken drilkooi in Doesburg moeten op korte termijn een informatieavond organiseren om tekst en uitleg te geven over hun plannen. Dat meldt de gemeente Doesburg. Er is veel weerstand tegen de komst van het 17e-eeuws martelwerktuig in de Koepoortstraat.

Er zijn inmiddels meer dan 100 bezwaren tegen de drilkooi binnengekomen bij de gemeente. Ereburger en voormalig burgemeester Hermen Overweg vergeleek de drilkooi met de praktijken van de Islamitische Staat (IS), waar ook nu nog vrouwen gekooid worden om in het openbaar bespot te worden. Commotie Donderdag vond er een gesprek plaats tussen de initiatiefnemers en de gemeente Doesburg over de ontstane commotie. De bezwaartermijn is inmiddels verlopen, maar de gemeente heeft wel de mogelijkheid om initiatiefnemers te wijzen op het verkrijgen van draagvlak voor hun initiatief. Zo schrijft de gemeente in een persbericht. Wethouder Ellen Mulder heeft de initiatiefnemers daarop gewezen. Gesprek met de buurt De initiatiefnemers zullen op korte termijn een avond organiseren om met in gesprek te gaan met omwonenden en bezwaarmakers. De plaats en tijd van het gesprek volgen op korte termijn, zo schrijft de gemeente. Zie ook: Oud-burgemeester moet niets hebben van 'IS-kooi'

