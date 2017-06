West Maas en Waal zwaait burgemeester Steenkamp uit

BENEDEN-LEEUWEN - Na 18 jaar burgemeesterschap vond Thomas Steenkamp het tijd voor een nieuwe generatie. Donderdagavond namen inwoners en medewerkers van de gemeente West Maas en Waal afscheid van hun burgemeester.

Steenkamp genoot zichtbaar van de lovende toespraken en enkele mooie cadeaus. Tegen 20.00 uur was de receptie voorbij en keerde zowel de gasten als de burgemeester met een goed gevoel huiswaarts.

Corry van Rhee (PvdA) is een aantal weken geleden benoemd als waarnemend burgemeester van de gemeente West Maas en Waal. De verwachting is dat eind 2017 de nieuwe burgemeester is benoemd.