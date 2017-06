Fair Play-dossier (1000 pagina's) komt op tafel

CULEMBORG - De gemeenteraad van Culemborg krijgt het dossier van 1000 pagina's over de voetbalclub Fair Play toegestuurd. Dat heeft het college donderdagavond toegezegd. Ook komt er een verslag van wat er precies is gebeurd rond de voetbalclub.

De club stopte in 2013 omdat het moest verhuizen in verband met woningbouw. Het VPRO-radioprogramma Argos bracht aan het licht dat er mogelijk andere motieven waren bij de gemeente.

'Vervelende leden'

Voormalig wethouder Geertzen sprak in de uitzending van een club die als dekmantel dient voor andere zaken, zoals inbraken of brandstichting. 'Ik denk dat een aantal jongeren daar onzichtbaar kon vertoeven voor de samenleving. Ze hadden gewoon hele vervelende leden', aldus de voormalig wethouder. Argos kreeg het dikke dossier in handen via de Wet openbaarheid van bestuur.

Inmiddels is er door tientallen leden en oud-leden van de overwegend Marokkaanse voetbalclub aangifte gedaan tegen oud-wethouder Geertzen. Ze beschuldigen de wethouder van machtsmisbruik, laster en smaad.

