Hijgende hond na drie kwartier uit warme auto gehaald

Foto: Politie Zevenaar

ZEVENAAR - In Zevenaar is donderdagmiddag een hond uit een warme auto gehaald. De hond zat er al drie kwartier in en was volgens de politie erg aan het hijgen.

Een voorbijganger zag de hond op een parkeerplaats achterin de auto zitten. De ramen van het voertuig stonden op een kier, maar de voorbijganger vertrouwde het niet en waarschuwde de politie. Toen die aankwam, liep de eigenaar van de viervoeter net naar zijn auto. De hond werd bevrijd en kreeg wat te drinken, de eigenaar kreeg een proces-verbaal. De politie maakte eerder een schema waarin wordt uitgelegd hoe de temperatuur in de auto kan oplopen.