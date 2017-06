VIDEO: Pasgeboren gnoe blijft maar net op eigen benen staan

ARNHEM - Dierentuin Burgers' Zoo in Arnhem heeft er een witbaardgnoe bij. Het diertje kwam woensdagmiddag ter wereld en medewerkers waren er als de kippen bij om de eerste momenten van het dier vast te leggen.

Het jong van een gnoe kan binnen een aantal minuten staan en dat levert schattige beelden op.

Uniek is het niet, zo'n pasgeboren witbaardgnoe. In Burgers' Zoo komen er jaarlijks een aantal ter wereld. De jongen worden in een kudde binnen drie weken achter elkaar geboren. In het wild is dat om te voorkomen dat alle jongen door roofdieren worden opgegeten.

De witbaardgnoe is er trouwens in twee soorten, de West-Afrikaanse en de Oost-Afrikaanse variant. In Burgers' Zoo hebben ze de Oost-Afrikaanse witbaardgnoe.