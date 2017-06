Beschonken man valt kinderen lastig in supermarkt

Foto: Google Street View

ZUTPHEN - Een 54-jarige man uit Zutphen heeft donderdagmiddag in een supermarkt in zijn woonplaats kinderen lastiggevallen. Dat meldt de politie. De man was onder invloed van alcohol.

De Zutphenaar zou de kinderen in de supermarkt aan de Ruys de Beerenbrouckstraat op een vervelende manier hebben benaderd. Hij werd door de politie op zijn gedrag aangesproken en om zijn identiteitskaart gevraagd. De dronkaard wilde niet meewerken en beledigde de politieagenten. Daarop werd hij aangehouden en meegenomen naar het bureau.