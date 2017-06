Culemborg heeft een nieuwe burgemeester

CULEMBORG - Gerdo van Grootheest wordt vandaag geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Culemborg. Hij zal rond half vier vanmiddag de gelofte afleggen ten overstaan van commissaris van Koning Cornielje.

De 38-jarige Van Grootheest was tot voor kort wethouder in Maastricht, maar is inmiddels verhuisd naar Culemborg. De nieuwe burgemeester van Culemborg is lid van GroenLinks.

Gerdo van Grootheest volgt Roland van Schelven op, die eind augustus vorig jaar met pensioen ging. Toen Van Grootheest werd half april werd voorgedragen door de gemeenteraad noemde hij Culemborg 'de mooiste gemeente van Gelderland'.

