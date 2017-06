Vergeet de tuinkussens niet: het gaat plenzen

Foto: Pixabay

WAGENINGEN - Barbecueën kan vanavond prima in onze provincie. Het is lekker weer en er lijkt geen vuiltje aan de lucht. Maar wie straks vergeet de tuinkussens droog te leggen, kan morgen voor een vervelende verrassing komen te staan. Het KNMI en MeteoGroup in Wageningen zeggen dat het aan het eind van de nacht en in de ochtend flink tekeer kan gaan.

Er trekken komende nacht vanuit het zuidwesten regenbuien over onze provincie. Daar kan ook onweer bijzitten, zegt MeteoGroup. Morgenochtend regent het aan een stuk door. Op veel plaatsen valt 10 tot 20 millimeter regen, lokaal kan een grotere hoeveelheid naar beneden komen. Weerman Reinier van den Berg van MeteoGroup ziet op de lange termijn beter weer aankomen Het KNMI heeft code geel afgegeven tussen 02.00 en 08.00 uur. Zie ook: het weerbericht voor Gelderland