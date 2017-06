Aanleg allerlaatste stukje Betuwelijn gaat beginnen

ZEVENAAR - Spoorbeheerder ProRail begint deze maand met de aanleg van het laatste stuk van de Betuwelijn tussen Zevenaar en Babberich. Het gaat om 3 kilometer spoor.

De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats tussen Zevenaar-Oost en Babberich. Woensdag kregen inwoners van deze plaatsen uitleg over wat hen te wachten staat.

Tot nu toe moesten goederentreinen bij Zevenaar over het spoor dat voor gewoon treinverkeer wordt gebruikt.

ProRail vernieuwt meteen ook de voetgangersbrug bij het Kloosterpad. Ook de onderdoorgang bij de Kwartiersedijk en het viaduct bij de Beekseweg (N812) worden aangepakt.

De Betuwelijn

De aanleg van de 172 kilometer lange goederenlijn van Rotterdam naar de Duitse grens begon in de jaren 90. In 2007 werd de Betuweroute in gebruik genomen.

Als het allerlaatste stukje spoor bij Zevenaar klaar is, kunnen 160 treinen per dag het goederenspoor gebruiken. Er is dan een rechtstreekse spoorverbinding tussen Rotterdam en het Italiaanse Genua. Wanneer de werkzaamheden precies beginnen, is nog niet bekend.

In december 2018 moeten de werkzaamheden zijn afgerond.