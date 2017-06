Lievelde neemt afscheid van wol en zegt 'hallo' tegen zeep

Exit wolcorso, hallo zeepkistenrace! Foto: Omroep Gelderland

LIEVELDE - Lievelde neemt komend weekend afscheid van het wolcorso. Aan de jarenlange traditie komt een eind omdat er in het dorp niet genoeg animo meer is om grote wagens te bouwen. Het alternatief tijdens de kermis is nu een zeepkistenrace, voor jong en oud.

Vanaf 1984 werd het wolcorso met alleen wol beplakte wagens gehouden in Lievelde. De laatste jaren werd het steeds lastiger om deelnemers te krijgen die een grote wagen wilden bouwen. 'Het bouwen en plakken kost nu eenmaal veel tijd', zegt Lisette Hissink, één van de organisatoren van de kermis. 'We hopen met de zeepkisten-race een mooi alternatief te hebben voor het corso.' Zeven meter hoog Maar om langzaam af te kunnen kicken is er dit jaar nog een kleine optocht en worden ook een groot aantal zeepkisten met wol beplakt. Aan het zeepkistenspektakel doen zo'n 50 teams mee. 'De afgelopen weken is door vrijwilligers hard gewerkt aan een professionele en zo veilig mogelijke schans. Hij wordt 7 meter hoog, dus je gaat straks behoorlijk hard naar beneden. ' De zeepkistenrace is zondag vanaf 13.00 uur.