Duizenden Gelderse sporttalenten krijgen duwtje in de rug van Topsport Gelderland

ARNHEM - Als je écht heel goed bent in een bepaalde sport en daar verder mee wilt, loop je tegen heel wat aan: hoe combineer ik trainen met school? Waar moet ik op letten met mijn eten? Hoe sta ik de pers te woord als ik kampioen word? Om Gelderse sporttalenten daar mee te helpen, is tien jaar geleden de organisatie Topsport Gelderland opgericht.

En dat heeft volgens topatlete Jip Vastenburg uit Doorwerth Arnhem resultaat gehad. 'Vooral als je, zoals ik, heel jong begint, is het best lastig om het vele trainen te combineren met school. Daar helpt Topsport Gelderland mee.' Dat beaamt het 14-jarige atletiektalent Anna Hightower uit Arnhem: 'Als ik een proefwerk niet kan maken door een training helpen ze daarbij. Maar ik heb ook lesjes gehad over voeding of over zenuwachtig zijn voor een wedstrijd.'

Steun van NOC-NSF en provincie

Topsport Gelderland werd precies tien jaar geleden opgericht door de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Met steun van sportorganisatie NOC-NSF en de provincie Gelderland. Directeur Gudo Kramer: 'Atletes als Anna en Jip begeleiden en ondersteunen wij waar dat kan. Met het combineren van topsport met hun studie of privéleven. Door ze mediatraining te geven, lessen over voeding en door met hun clubs te overleggen hoe het trainingsprogramma beter georganiseerd kan worden.'

Topniveau

De afgelopen tien jaar hebben op deze manier duizenden Gelderse sporters een duwtje in de rug gekregen om ze te helpen op topniveau te sporten. Atlete Jip Vastenburg, die vorig jaar meedeed aan de Olympische Spelen: 'Zonder deze hulp had ik het misschien ook wel gered,maar alle beetjes helpen. Dit scheelt misschien weer net dat beetje waardoor ik sta waar ik nu sta.'

De 14-jarige Anna hoopt ooit net als Jip ook op de Olympische Spelen te staan. 'Maar dat is nog een lange weg', lacht ze. Op die weg heeft ze Topsport Gelderland aan haar zijde.

Het tienjarig bestaan wordt morgen gevierd met een evenement op sportcentrum Papendal in Arnhem.