Koeriersdienst de fout in met paardensperma

Foto: Pixabay

ARNHEM - Een Belgisch koeriersdienst van paardenzaad in Gelderland is deze week op de vingers getikt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het bedrijf was niet in bezit van de juiste papieren voor het vervoeren van het zaad.

Inspecteurs van de NVWA namen 39 doosjes paardenzaad in beslag bij de controle van het koeriersbedrijf in Gelderland. 'Een vervoerder van paardensperma moet bij een controle precies kunnen aantonen waar het sperma vandaan komt en waar het naartoe gaat, om de verspreiding van eventuele ziektes te voorkomen', legt Lex Benden van de NVWA uit. Tegen het vervoersbedrijf wordt een proces-verbaal opgemaakt. Ook hengstenhouderijen fout De doosjes sperma, bedoeld voor de bevruchting van merries, zijn afkomstig van zestien hengstenhouderijen in Nederland, België en Duitsland. 'Ook enkele van deze bedrijven zaten fout. Sommige houderijen hadden hun administratie niet op orde, stonden niet geregistreerd of hadden geen toestemming voor de export van het zaad', aldus Benden. Ook deze houderijen hebben een proces-verbaal gekregen. Om welke houderijen het gaat, kan de NVWA niet zeggen.