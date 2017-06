Trainer Hans de Koning kandidaat bij NEC: 'ik zou daar wel passen.'

NIJMEGEN - Hans de Koning is in beeld bij NEC om de nieuwe hoofdcoach te worden. Dat bevestigt de oud-trainer van onder meer FC Volendam en Go Ahead Eagles tegen Omroep Gelderland.

De Koning vertelt open te staan voor NEC. 'Dat is wel een club die bij mij zou passen. En er valt wat te halen, denk ik. Er is niks concreets, maar ik heb begrepen van mijn zaakwaarnemer dat ik op de lijst sta.'

Twee uurtjes

Op dit moment is de voormalig doelman met vakantie. Hij geeft aan nog geen gesprek te hebben gehad met NEC. 'Maar het zou mooi zijn als het zover zou komen. Het is met het vliegtuig twee uurtjes op en neer. Dat is hetzelfde als ik van Den Helder naar Nijmegen zou moeten rijden', lacht De Koning vanaf het strand in Spanje.

De Koning werd op 22 maart door Go Ahead Eagles ontslagen. Die club leidde hij in 2016 nog via de play-offs naar de eredivisie.

Afhaken

Eerder probeerde NEC Rob Alflen binnen te hengelen, maar dat mislukte. De assistent-trainer van Heracles haakte af nadat meerdere mensen vertrokken na de degradatie naar de Jupiler League. Ook twee technisch directeuren bedankten al voor de eer bij NEC. Johan Hansma en Teun Jacobs hadden te weinig interesse en haakten af.

Trainer De Koning stond vorig seizoen ook al op de nominatie om trainer te worden bij NEC. 'Ik heb toen ook een gesprek gevoerd met Bart van Ingen, die toen nog directeur was.' Destijds koos de clubleiding voor de Duitser Peter Hyballa die in april werd ontslagen. 'Het is nu wel een uitdaging', zegt De Koning.

