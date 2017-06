Geen muziekfeest Museumplein tijdens Heideweek

EDE - De Heideweek in Ede moet het dit jaar doen zonder groot feest op het Museumplein. Het muziekevenement kostte vorig jaar meer dan het opbracht en dus ziet de horeca op het plein het niet zitten om dit jaar iets te organiseren.

'Verleden jaar hadden een prachtige Heideweek qua weer, maar de ervaring heeft geleerd dat het geld heeft gekost en dat is niet de bedoeling. Het is financieel niet meer voor ons haalbaar om zo'n evenement te organiseren', aldus Henk Righolt van Horeca Belangenvereniging Museumplein in het radioprogramma Ede Vandaag bij Omroep Ede.

'De bijkomende kosten zijn zo groot geworden, je moet van de overheid aan allerlei voorwaarden voldoen. Extra beveiligers, er moet een hek komen, net als extra EHBO en je hebt kosten voor het podium. De inkomsten zijn aanmerkelijk lager geworden.'

'Heideweek is prachtig evenement'

Volgens Righolt lopen de inkomsten vooral terug sinds de Heideweek grote festiviteiten op het de Markt organiseert, maar met de verhuizing zelf heeft hij geen moeite. 'De Heideweek heeft een prachtig evenement opgezet.'