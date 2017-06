Bijna niemand weet wat deze borden betekenen

POEDEROIJEN - Nieuwe verkeersborden in natuurgebied Munnikenland bij slot Loevestein roepen veel vragen op. Heel veel vragen. Want bijna niemand weet wat de bordencombinatie betekent. 'Boosdoener' is de gemeente Zaltbommel, die dan ook veel reacties krijgt.

De bewuste borden

Nee, geen fout

Tijd voor wat opheldering. Verantwoordelijk wethouder Han Looijen zegt dat er geen fout is gemaakt. 'Je zou het niet zeggen, maar het betekent dat hier geen ruiters naar binnen mogen. Want een ruiter hoort volgens de wetgeving bij een landbouwvoertuig.' Het lijkt veel logischer om het bord te gebruiken met daarop de ruiter te paard, maar dat is geen officieel bord meer, zegt de verkeerswethouder.

Niet aansprakelijk

De bordencombinatie staat bij twee wildroosters die de runderen en paarden in het natuurgebied moeten houden. Voor ruiters zijn de wildroosters niet te gebruiken. Mocht een ruiter onverhoopt toch met zijn paard in het wildrooster belanden, dan is Zaltbommel juridisch niet aansprakelijk, legt Looijen uit.

De uitleg

En dan de uitleg volgens de website van de gemeente Zaltbommel:

Het bovenste bord betekent dat ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 kilometer per uur en brommobielen, fietsen en gehandicaptenvoertuigen er niet in mogen. Op dit bord vallen ruiters dus onder landbouwvoertuigen (icoontje van de tractor).

Op het onderste bord betekent de tractor 'voertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u' en staat de tractor wél alleen voor landbouwvoertuigen en niet voor de bredere categorie. Zo ook voor de fiets en de brommer. De twee borden betekenen samen: ruiters mogen hier niet in.

Omdat de borden toch wat omslachtig kunnen overkomen, is nu ook het onofficiële bord met de ruiter te paard bij de wildroosters geplaatst.