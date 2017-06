Klimaat moet beter tussen de oren bij gemeenten

ARNHEM - Gemeenten doen nog veel te weinig aan energiebezuiniging. Als dat niet verandert, gaan we het niet halen om in 2050 energieneutraal te zijn in Gelderland. Thijs de la Court van het Gelders Energieakkoord maakt zich zorgen: 'We merken dat klimaat bij gemeenteraden niet sterk tussen de oren zit, terwijl gemeenten essentieel zijn bij de energietransitie.'

In 2013 ondertekenden ruim honderd partijen het Gelders Energieakkoord. Doel: in 2050 is Gelderland energieneutraal. Inmiddels zit het aantal deelnemers op 190, waaronder bijna alle gemeenten. Maar ondanks het enthousiasme bij de ondertekening, lijkt het voor veel gemeenten moeilijk daad bij woord te voegen.

Niet belangrijk, geen geld, geen steun

Gemeenten moeten bedrijven en inwoners stimuleren om zuiniger te worden. Ook moeten ze duurzame energie opwekken met bijvoorbeeld windmolens. Maar lang niet alle gemeenten zijn daar al druk mee.

Maasdriel heeft het Gelders Energieakkoord niet ondertekend. Tot voor kort was klimaat daar gewoon geen prioriteit. Buren heeft geen verantwoordelijk wethouder voor klimaat, of energiebezuiniging.

Sommige wethouders willen graag meer doen, maar kunnen niet. Gemeenteraden werken niet genoeg mee: 'In Lingewaard hebben we een budget 1,5 ton.' vertelt wethouder Peren van Lingewaard. 'Ik word overladen met vragen, maar als ik zeg, hoe doen we dat met financiën, dan zwijgt men.'

Volgens Oude IJsselstreek is draagvlak bij de bevolking, bijvoorbeeld voor windmolens en gebrek aan geld een probleem.

'Gemeenten moeten 350 miljoen krijgen van het Rijk'

Veel gemeenten doen te weinig, vindt ook gedeputeerde Jan Jacob van Dijk. Daar is deels een verklaring voor. Van Dijk: 'Officieel is energiebesparing geen taak van gemeenten. Ze krijgen er dus ook geen geld voor.' De gedeputeerde wil daarom dat het Rijk elk jaar 350 miljoen euro aan gemeenten geeft om echt iets te doen. 'Als dat niet gebeurt, kunnen we het klimaatakkoord wel vergeten.' aldus Van Dijk.

Ook De la Court vindt dat er meer geld moet komen: 'We knokken vanuit een marginale positie.De capaciteit van gemeenten moet minstens twintig keer zo groot.'

Van Dijk wil naast een zak geld dat de belasting op lokaal duurzaam opgewekte energie naar de gemeentekas gaat. Op die manier worden gemeenten meer gestimuleerd om aan de slag te gaan met bijvoorbeeld windmolens. Ook moeten gemeenten de hoogte van de OZB belasting af kunnen laten hangen van het energielabel van een huis. Daarmee stimuleer je burgers weer.

Al deze maatregelen zijn onderdeel van een groot pakket dat provincies en gemeenten eerder dit jaar naar Den Haag stuurden. Volgens de lagere overheden is dit allemaal nodig als Nederland ook maar een kans wil hebben om de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Of deze maatregelen er komen hangt af van het nieuwe kabinet.

'Toen we hiermee kwamen, zeiden andere gemeenten: je bent gek!'

Toch zijn er ook gemeenten die al wel veel doen. 'Onze raad is wat vooruitstrevender.' vindt wethouder van Meygaarden van Geldermalsen. De gemeenteraad heeft zichzelf een nog strenger doel opgelegd dan het Gelders Energieakkoord. Ze willen in 2030 energieneutraal zijn. 'Toen we hiermee kwamen, zeiden andere gemeenten: je bent gek!' vertelt Van Meygaarden.

Geldermalsen is onder andere bezig met een aardgasvrije wijk De Plantage. Ook bieden ze bedrijven een lagere grondprijs als ze zonnepanelen nemen. Er kan al veel zonder extra geld.' aldus de wethouder. Ook hij is kritisch op de inzet van sommige andere gemeenten.

Van Meygaarden denkt wel dat het voor kleinere gemeenten lastig is. 'Kleinere gemeenten hebben minder stem in besluiten dan gemeenten zoals Arnhem en Nijmegen. Juist de kleintjes zijn belangrijk, daar woont de helft van de bevolking. Daar loopt men ook achter in kennis en moet er nog een slag gemaakt worden.'

Gemeenteraadsverkiezingen

Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De la Court hoopt dat dan een deel van die slag gemaakt kan worden. Hij wil dat partijen ambitieuze doelen stellen voor energie in hun verkiezingsprogramma's.

Om daarbij te helpen heeft het Gelder Energieakkoord vandaag een schrijfsessie georganiseerd. De animo bij partijen is laag en dat is tekenend volgens De La Court: 'Dat we van de ruim 350 lokale partijen maar iets van 20 a 25 mensen op onze schrijfsessie krijgen, kan natuurlijk aan ons liggen, maar geeft ook wel aan dat het best nog 'ver van het bed' is voor die partijen.'

