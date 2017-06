Betonblokken tegen aanslag op EO-Jongerendag

Foto: EO Jongerendag

ARNHEM - De EO-Jongerendag komende zaterdag in het GelreDome in Arnhem wordt extra beveiligd. Directe aanleiding zijn de recente aanslagen in Londen en bij het concert van Ariana Grande in Manchester.

Volgens een woordvoerder van de Evangelische Omroep zijn er meerdere zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen om de 20.000 christelijke jongeren in Arnhem een veilig feest te bezorgen. Zo zijn er extra betonblokken om het stadion geplaatst en ook zijn er strenge controles bij de ingang. Het thema van de EO-Jongerendag sluit dit jaar aan bij de actualiteit: 'Fear not', oftewel: wees niet bang.