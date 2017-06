Met je rolstoel door het bos racen? In Arnhem kan het gewoon

ARNHEM - Het lijkt een lastige combinatie: met een rolstoel door de bossen rijden. Toch kan het nu dankzij de Becasine, een nieuwe Belgische uitvinding. Vandaag wordt deze speciale rolstoel getest in Arnhem en komende zaterdag wordt er al mee geracet.

De Becasine is een speciale rolstoel met grote banden en houten verlengstukken aan de voor en achterkant. Twee kunnen mensen de rolstoel op hoge snelheid voortduwen- en trekken, wanneer ze zich vasthouden aan de verlengstukken.

De stoel, waarvan er in totaal vier stuks zijn geproduceerd, werd uitgevonden door een Belgisch gezin dat graag met hun gehandicapte kinderen het bos in wilde.

Aanpoten

In het geval van de 15-jarige Laszlo, die één van de rolstoelen mag testen, kan de rolstoel niet snel genoeg gaan. Voor vrijwilligers Gijs en Dennis is het dus aanpoten: 'Het is zo leuk om zoveel plezier te maken met mensen die het niet altijd even makkelijk hebben', zegt Gijs.

Hardloopwedstrijd

Zaterdag wordt er een hardloopwedstrijd georganiseerd bij het Bio Vakantieoord in Arnhem. Het is de ultieme test voor de Becasine. 'We gaan voor de winst', zegt Gijs. 'Maar het is ook belangrijk dat de kinderen ervaren hoe het is om mee te doen aan een hardloopwedstrijd.'

Al het inschrijfgeld gaat naar de stichting Bio Vakantie oord, in deze bosrijke omgeving in Arnhem kunnen gezinnen met kinderen met een complexe handicap vakantie vieren. Dit jaar doen meer dan 300 lopers mee aan het evenement.