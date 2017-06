Eigenaar Vitesse hoeft tekorten niet meer te dekken na bekersucces

ARNHEM - Voor het eerst sinds de overname in 2010 hoeft eigenaar Alexander Chigirinsky Vitesse niet meer financieel te helpen om de tekorten weg te werken.

De Russische miljardair uit Moskou pompte de afgelopen jaren al meer dan 100 miljoen euro in de Arnhemse club. Hij stak dat geld vooral in een moderne trainingsaccommodatie en in de selectie. De komende jaren kan Chigirinsky zijn centjes op zak houden, want Vitesse klimt met reuzensprongen uit het financiële dal. Oorzaak is vooral het winnen van de beker. Gekoppeld aan de vijfde plaats op de ranglijst levert dat een slordige vijf miljoen euro extra op aan inkomsten.

Stap voor stap

Directeur Joost de Wit is trots. Hij voerde de afgelopen jaren harde bezuinigingen door om de tekorten, die onder Merab Jordania flink waren opgelopen, weg te werken. De uitgaven werden stap voor stap teruggebracht door vooral minder hoge salarissen te betalen. Daarnaast boekte Vitesse dus dit seizoen bekersucces. 'We ontvangen tussen de 3,5 en 4 miljoen euro omdat we de groepsfase van de Europa League hebben bereikt', stelt De Wit.

Begroting naar ongeveer 22 miljoen

'Daarnaast zijn we twee plaatsen gestegen in het mediaklassement dat over de TV-gelden gaat', vult de directeur aan. 'Dat brengt ook 1,5 miljoen euro op. De kosten zullen ongeveer hetzelfde blijven, maar onze inkomsten gaan voor het eerst boven de 20 miljoen euro uitkomen, ongeveer 22 miljoen', heeft De Wit uitgerekend.

Klein verlies zonder transfers

Het is voor het eerst dat Chigirinsky dit kalenderjaar geen miljoenentekorten hoeft te dichten. 'Dat zal nagenoeg nul zijn en ook de jaren daarna zal het bedrag minimaal zijn', onthult De Wit. 'Er is nog wel een klein verlies begroot, maar dat is zonder transfers. Het is het resultaat van goed financieel beleid en daarnaast zijn we ook op een goed niveau blijven voetballen. Sterker nog, we hebben onze eerste prijs te pakken. Het heeft altijd in ons beleid gestaan om naar evenwicht te groeien en ik zie dit dus als een zeer positieve ontwikkeling.'

Spelerstransfer

De inkomsten zullen waarschijnlijk nog verder stijgen, omdat Vitesse veel nieuwe klanten aan zich weet te binden. 'We zitten nu al op ongeveer 1200 nieuwe seizoenkaarthouders. Dat is mooi en een stijging van 10 procent', aldus De Wit. Ieder gewonnen duel in de Europa League levert Vitesse overigens ook geld op. Het gaat dan om 350 duizend euro per wedstrijd. Ook een gelijkspel levert ruim een ton op. Daarnaast zullen de inkomsten mogelijk toenemen door een transfer. Voor spelers als Rashica en Nakamba, die een doorlopend contract hebben, bestaat concrete belangstelling.